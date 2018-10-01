Эксперты: растет число гибнущих в Средиземном море мигрантов

Рим, , 18:26 — REGNUM Число мигрантов, гибнущих в Средиземном море при попытке попасть из северной Африки в Европу, увеличивается, в последние четыре месяца (при новом правительстве Италии) ежедневно гибнут в среднем 8 человек, сообщает в понедельник, 1 октября, информагентство Ansa со ссылкой на исследование Института исследований международной политики.

Тот же показатель в период с июля 2016 до июля 2017 года составлял 12 человек в день, но тогда нелегальных мигрантов прибывало почти в 10 раз больше, чем сейчас. В период с июля 2017 по май 2018 года показатель снизился до 3 человек в день.

В правительстве Италии полагают, что лучший способ сократить число трагических инцидентов — остановить бизнес по доставке нелегальных мигрантов в Европу.

Новое правительство Италии с июня 2018 года запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился в несколько раз. В первые восемь месяцев 2018 года в Италию прибыли менее 20 тысяч мигрантов, в аналогичный период 2017 года — около 100 тысяч.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, считают в правительстве.

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