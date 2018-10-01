В Свердловской области месячник пенсионера завершили большим праздником

Екатеринбург, , 18:19 — REGNUM В Екатеринбурге около 700 пожилых людей стали участниками грандиозного праздника, приуроченного ко Дню пожилого человека. Торжественное собрание в Театре Эстрады завершило месячник пенсионера, который посвящён уникальному празднику — Дню пенсионера Свердловской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона.

Перед началом мероприятия все желающие приняли участие в мастер-классах по бальным танцам, этикету, салонным играм XIX века (шарады, фанты) и т.д. Также они смогли сфотографироваться в специальных фото-кабинах с элементами костюмов и атрибутикой маскарада, наконец, у гостей была возможность посетить выставку-продажу, на которой можно было купить украшения, сувениры и произведения флористов.

Затем началось торжественное собрание. От имени губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева собравшихся поприветствовал глава областного минсоцполитики Андрей Злоказов. Он отметил, что в Свердловской области проживают более 1 млн 350 тыс. пожилых граждан. По его словам, поддержка лиц пожилого возраста, помощь им, обеспечение достойных условий жизни — это несомненный приоритет в работе правительства региона.

Также он добавил, что в программе «Пятилетка развития», задача которой состоит в том, чтобы вывести область в тройку лидеров по России по качеству жизни и социально-экономическому развитию, большой комплекс разных мероприятий ориентирован на то, чтобы обеспечить условия для здорового и активного долголетия свердловчан.

После торжественной части начался концерт. 700 человек, собравшихся в зале, стали свидетелями танцевальных, музыкальных и других творческих номеров.

Также по уже сложившейся традиции были награждены победительницы конкурса-дефиле костюмов для бала «Осенние кружева». Как отмечают организаторы конкурса, основная его цель состоит в том, чтобы стимулировать и активизировать социальную деятельность граждан старшего возраста и создать условия для творческой самореализации ветеранов. В заочном этапе конкурса приняли участие несколько десятков человек.

Напомним, областной День пенсионера был учреждён в 2013 году губернатором Евгением Куйвашевым и отмечается 1 октября. Это праздник не имеет аналогов в России. В рамках месячника прошли порядка 5 тыс. различных мероприятий. Среди них концерты, выставки, экскурсии, спортивные и творческие состязания. Плюс к этому многие предприятия бытового обслуживания оказали пожилым гражданам услуги бесплатно или по льготным тарифам.

Также в Свердловской области реализуются программы, которые направлены на повышение качества жизни граждан старшего поколения. Стратегическим является проект «Активное долголетие», также действует комплексная областная программа «Старшее поколение» и т.д. Региональные льготы получают более 400 тыс. пенсионеров.

«Мы сделаем все необходимое для того, чтобы обеспечить высокий уровень социальной защищенности в Свердловской области, сохранив региональные меры соцподдержки для людей пенсионного и предпенсионного возраста», — неоднократно отмечал губернатор Евгений Куйвашев.