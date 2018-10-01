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Ярославская студентка выиграла европейский чемпионат рабочих профессий

Общество

Еще одна заняла третье место

Ярославская студентка выиграла европейский чемпионат рабочих профессий
Иллюстрация: Союз Ворлдскиллс Россия
Анастасия Камнева

Ярославль, 1 октября 2018, 18:14 — REGNUM  Студентки Ярославского государственного технического университета Анастасия Камнева и Юлиана Муравьева завоевали медали на чемпионате рабочих профессий Euroskills 2018. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В соревнованиях приняли участие 600 конкурсантов из 29 стран. Сборная России, участники которой были представлены во всех компетенциях, заняла первое место.

В презентационной компетенции «Лабораторный химический анализ» приняли участие конкурсанты из Австрии, Казахстана и России. Сборную России представляли Анастасия Камнева и Юлиана Муравьева.

Анастасия Камнева на чемпионате Euroskills 2018 в Будапеште заняла первое место, обойдя главную конкурентку из Австрии. Юлиана Муравьева стала третьей

Когда я стояла на сцене, меня переполняли эмоции. Чувствовалась поддержка всех тех людей, которые вложили в мою подготовку огромное количество сил и времени. Тренировка перед Чемпионатом мира в Казани удалась. Предстоит тяжёлая и долгая работа над собой. Есть огромное стремление повторить результат на грядущем чемпионате мира в 2019 году», — сказала Анастасия Камнева.

EuroSkills — это самые масштабные в Европе соревнования по профессиональному мастерству для молодых людей до 25 лет, которые проводятся раз в два года в одной из 29-ти стран-участниц WorldSkills Europe. Движению WorldSkills в мире уже более 70 лет, однако устраивать чемпионаты исключительно среди европейских команд стали только с 2008 года. С 25 по 29 сентября 2018 года шестое по счету первенство прошло в Будапеште. В соревнованиях EuroSkills 2018 по 41 компетенции приняли участие 48 российских ребят из 17 регионов России. Следующий чемпионат EuroSkills 2020 состоится в Австрии (в городе Грац), а в 2022 году чемпионат Европы состоится в Санкт-Петербурге.

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Конкурсы профессионального мастерства
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