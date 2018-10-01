Управляющие компании Курска оказались не готовы к холодам

Курск, , 18:12 — REGNUM В Курске с 1 октября начался отопительный сезон — тепло начали подавать в жилые дома. Как сообщила пресс-служба мэрии, соответствующее распоряжение глава города Николай Овчаров подписал 1 октября.

Тепло уже поступает в жилищный фонд Курска, а также на предприятия и организация различных форм собственности. По словам первого заместителя главы городской администрации Сергея Малахова, по состоянию на 28 сентября, в 80% детсадов и 50% школ уже пришло тепло.

В жилых домах отопление будут подключать по графику. Температурный режим будут повышать постепенно, учитывая изношенность теплосетей, чтобы избежать аварийных ситуаций. На участках улиц Красной Армии и Володарского ПАО «Квадра» — «Курская генерация» до сих пор ведёт ремонтные работы и планирует завершить их 3 октября.

«Отмечу, что, несмотря на то, что подготовка к зиме началась еще весной, к своевременному пуску тепла оказались не совсем готовы не только теплоснабжающие организации, но и нерадивые управляющие компании, не подготовившие системы отопления. В их числе УК «Созвездие», «Курский двор», «Альпари плюс» «СпецстройКурск», «Жилсервис», УК Сеймского округа». К сожалению, законодательная база такова, что заставить их ускорить работу мы не вправе, воздействовать на них можно только рекомендательными мерами», — заявил Сергей Малахов.