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Макрон о смерти Азнавура: Разделяем с армянским народом скорбь французского

Общество

По словам Макрона, он пригласил Азнавура вместе поехать на саммит Франкофонии в Ереване в октябре, где он должен был выступить

Макрон о смерти Азнавура: Разделяем с армянским народом скорбь французского
Иллюстрация:  facebook.com/EmmanuelMacron
Emmanuel Macron

Париж, 1 октября 2018, 17:50 — REGNUM  Шедевры, тембр и неповторимый свет Азнавура надолго переживут мастера. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Франции, говоря о смерти Шарля Азнавура.

«До глубины души француз, неразрывно связанный со своими армянскими корнями и признанный во всем мире. Целых три поколения Азнавур сопровождал и в радости, и в печали. Его шедевры, его тембр, его неповторимый свет надолго переживут мастера», — написал Макрон.

По словам Макрона, он пригласил Азнавура вместе поехать на саммит Франкофонии в Ереване в октябре, где он должен был выступить.

«Мы разделяем с армянским народом скорбь французского народа», — написал Макрон.

Соболезнования в связи с кончиной Азнавура выразил также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я хочу выразить свое соболезнование от имени Армении и армянского народа всем нам, всему армянскому и французскому народам, поклонникам Азнавура во всем мире, любителям его искусства. Это действительно большая потеря для Армении и армянского народа, Франции и французского народа, это общечеловеческая потеря, потому что Шарль Азнавур был человеком, который создал общечеловеческие ценности, которые еще многие века будут сопровождать человечество на пути к любви и солидарности», — сказал Пашинян.

Великий французский шансонье армянского происхождения скончался на 95 году жизни в своем доме на юге Франции сегодня, 1 октября.

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