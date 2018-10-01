Более 6 млн туристов посетили Крым с начала 2018 года

Симферополь, , 17:42 — REGNUM С начала 2018 года Крым посетили более шести миллионов туристов. Об этом на странице в соцсети Facebook сообщил глава республики Сергей Аксенов со ссылкой на данные регионального Министерства курортов и туризма.

«Полуостров преодолел рекордный рубеж», — написал глава Крыма.

Аксенов добавил, что поток туристов в Крым с начала текущего года вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Как передавало ИА REGNUM, 16 августа руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов заявил, что число туристов с Украины, которые едут на отдых в Крым, продолжает расти.

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