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Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной Азнавура

Общество

1 октября 2018 г. во Франции скончался известный шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур

Макрон выразил соболезнования в связи с кончиной Азнавура
Ludmila Joaquina Valentina Buyo
Шарль Азнавур

Париж, 1 октября 2018, 17:06 — REGNUM  Власти Франции выражают соболезнования жителям страны и армянскому народу в связи со смертью шансонье Шарля Азнавура. Об этом написал президент Франции Эммануэль Макрон на странице в соцсети Twitter.

По словам главы государства, жители Франции и Армении вместе скорбят по скончавшемуся артисту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября 2018 г. во Франции скончался известный шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур. На момент кончины ему было 94 года.

Причины смерти пока не сообщаются.

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