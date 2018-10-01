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В Симферополе рассчитывают решить проблему детсадов за два года

Общество

В крымской столице ещё есть место для строительства заведений дошкольного образования

В Симферополе рассчитывают решить проблему детсадов за два года
Макс Либерман. Детский сад в Амстердаме (фрагмент). 1880

Симферополь, 1 октября 2018, 17:04 — REGNUM  Власти рассчитывают полностью решить проблему с очередями в детские сады Симферополя в течение ближайших двух лет. Об этом 1 октября во время открытия детского сада «Березка» после реконструкции в Симферополе заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Город будет получать поддержку из республиканского бюджета, федеральное правительство тоже помогает. В Симферополе есть свободные земли, принадлежащие предприятиям, подведомственным республиканским органам власти, поэтому есть место для строительства новых садов. Программу по обеспечению местами в детсады для симферопольцев полностью решим в течение ближайших двух лет», — подчеркнул глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя обещали к концу 2018 года открыть 11 детских садов на 1900 мест.

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