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Microsoft прекращает поддержку Skype версии 7.0

Общество

С 1 ноября пользователи, которые не обновят программу, могут столкнуться с трудностями

Вашингтон, 1 октября 2018, 16:55 — REGNUM  Транснациональная корпорация Microsoft прекращает поддержку устаревшей версии Skype 7.0 с 1 ноября 2018 года. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении сказано, что без поддержки с 1 ноября 2018 года останутся пользователи десктопной версии Skype 7.0, а с 15 ноября — обладатели мобильной версии.

Стоит отметить, что Microsoft планировала прекратить поддержку Skype 7.0 ещё в сентябре этого года, но затем корпорация решила немного повременить, чтобы пользователи адаптировались.

Известно, что новая версия программы — Skype 8.0 отличается совершенно новым дизайном и так называемыми социальными функциями. Однако пользователи, которые уже опробовали новую версию, пожаловались, что в ней есть существенные недостатки, в частности нельзя открыть несколько чатов одновременно.

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