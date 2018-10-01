Microsoft прекращает поддержку Skype версии 7.0

Вашингтон, , 16:55 — REGNUM Транснациональная корпорация Microsoft прекращает поддержку устаревшей версии Skype 7.0 с 1 ноября 2018 года. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба компании.

В сообщении сказано, что без поддержки с 1 ноября 2018 года останутся пользователи десктопной версии Skype 7.0, а с 15 ноября — обладатели мобильной версии.

Стоит отметить, что Microsoft планировала прекратить поддержку Skype 7.0 ещё в сентябре этого года, но затем корпорация решила немного повременить, чтобы пользователи адаптировались.

Известно, что новая версия программы — Skype 8.0 отличается совершенно новым дизайном и так называемыми социальными функциями. Однако пользователи, которые уже опробовали новую версию, пожаловались, что в ней есть существенные недостатки, в частности нельзя открыть несколько чатов одновременно.