Замминистра труда Киргизии предлагает пенсионерам копить на загранпоездки

Бишкек, , 16:48 — REGNUM В киргизском сегменте социальных сетей разгорелся скандал, поводом для которого послужили слова заместителя министра труда и социального развития Киргизии Лунары Мамытовой, призвавшей киргизстанцев не откладывать деньги на «черный день», а чаще путешествовать за границу, пишет «Knews».

При этом чиновница подчеркнула, что даже пенсионеры могут со своих пенсий «собрать определенную сумму и позволить себе уехать в любую страну мира».

Между тем, с учетом среднестатистического размера пенсии, обычному одинокому пенсионеру, живущему в однокомнатной квартире без лифта и домофона, в месяц удастся отложить только 110 сомов (103 рубля). Остальные деньги уйдут на еду, оплату коммунальных услуг, лекарства и прочие расходы, отмечает «24.kg».

При действующих расценках на зарубежные туры, на перелет и недельный отдых в Турции такому пенсионеру придется копить 26 лет, в Мюнхене — свыше 30 лет, в Париже — более 46 лет, в Нью-Йорке — 137 лет.

ИА REGNUM напоминает, что по информации национального статистического комитета, средний размер пенсии в Киргизии составляет 5 304 сома (5 003 рублей по текущему курсу). Прожиточный минимум для пенсионеров установлен в размере 4 393 сома (4 144 рубля).

Отметим, что согласно данным Социального фонда Киргизии, размер пенсии у почти 40% киргизстанских пенсионеров не дотягивает даже до уровня прожиточного минимума.