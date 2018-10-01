В Чечне начались массовые проверки автогазозаправочных станций

Грозный, , 16:46 — REGNUM Прокуратура проверит все автогазозаправочные станции в Чечне. Поручение о массовых проверках отдал прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров в связи с участившимися ЧП на АГЗС, сообщили ИА REGNUM 1 октября в пресс-службе надзорного ведомства региона.

В ходе прокурорских проверок будет установлено, насколько качественно исполняются на заправках требования законодательства о промышленной и пожарной безопасности, а также о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. После установления причин, которые приводят к техногенным авариям, список нарушителей будет опубликован на сайте прокуратуры.

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Напомним, 28 июня 2018 года при взрыве на АЗС «Даймохк», расположенной на окраине станицы Шелковская в Чечне, пострадали пятеро работников автосервиса, здание которого располагалось вблизи АЗС. После взрыва автозаправка загорелась, огонь распространился на площади около 800 кв. м.

27 сентября взрыв прогремел на автозаправке в селе Гехи. По предварительным данным, пострадавших не было.

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