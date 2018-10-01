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Сентябрь в Москве стал вторым по теплу за всю историю метеонаблюдений

Общество

До рекорда 1938 года в прошедшем месяце не хватило 0,2 градуса

Москва, 1 октября 2018, 16:46 — REGNUM  Прошедший сентябрь в Москве стал вторым по теплу месяцем за всю историю метеонаблюдений в столице, сообщает 1 октября портал «Метеоновости».

"Сентябрь в столице был очень тёплым, средняя аномалия температуры составила +3,6 градуса», — говорится в сообщении.

Как отмечается, минувший месяц стал вторым после сентября 1938 года, когда аномалия температуры составила +3,8 градуса.

Синоптики также обращают вниманию на то, что осадков в сентябре выпало немного больше положенного. Так, на главной станции ВДНХ количество осадков составило 78 миллиметров при месячной норме 65 миллиметров.

Самая низкая за месяц температура воздуха была зафиксирована 30 сентября, она составила 0,4 градуса ниже нуля, а самая высокая — 5 сентября, когда столбики темометров поднялись до отметки 26,4 градуса.

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