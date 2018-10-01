Глава МИА «Россия сегодня» обвринил автора статьи о его вилле во лжи

Москва, , 16:45 — REGNUM Генеральный директор международного информационного агентства (МИА) «Россия сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев подал заявление в полицию на Владимира Мазурина, который в газете «Город24» написал статью о реконструкции виллы в Коктебеле, которая принадлежит Киселеву. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает «Говорит Москва».

Киселев заявил, что Мазурин — мошенник и вымогатель. Телеведущий также опроверг информацию о стоимости его дома в Коктебеле, о котором писал Мазурин.

«Этот Мазурин — просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», — заявил Киселев.

Напомним, статья Мазурина в «Газете24» называется «Чародеи оползневого склона». Автор утверждает, что он принимал участие в качестве рабочего в реконструкции виллы в Коктебеле. Мазурин утверждает, что дом этот стоит не менее 200 млн рублей и расположен на опасном участке — на оползневом склоне.

При этом в статье прямо не указано, что речь идёт о доме Киселева, но журналисты быстро сопоставили факты и установили, что речь идёт именно об этом здании.

Позднее Мазурин заявил, что весь тираж газеты, в котором была его статья, на свои деньги выкупил главный редактор издания. Электронная версия материала пропала с сайта.

Стоит отметить, что Киселев никогда не скрывал, что у него есть дом в Коктебеле.