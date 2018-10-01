Арбитраж в Петербурге вернется к рассмотрению дела о новой сцене МДТ

Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга возобновил рассмотрение дела о строительстве новой сцены Малого драматического театра (МДТ) — Театра Европы. Речь идет об иске компании «Стройсоюз СВ» к Северо-Западной дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Министерства культуры РФ.

Компания через суд пытается оспорить разрыв госконтракта на сумму в 2,5 млрд рублей. Договор был разорван в декабре 2016 года по инициативе заказчика, так как, по мнению дирекции Минкультуры, подрядчик нарушил сроки строительства.

Проект строительства здания для МДТ на Звенигородской улице, 7, был одобрен Советом по сохранению культурного наследия Петербурга еще в 2014 году. В апреле 2015 года были получены положительные заключения Государственной экспертизы.

Общая площадь семиэтажного здания составит 23,5 тыс. кв. метров, будет там и подземный паркинг площадью 1680 кв. метров. Новая сцена будет включать в себя основной зал на 600 мест, оснащенный сценой-трансформером, камерную сцену на 75 мест, три репетиционных зала и технические помещения.

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Напомним, в апреле 2018 года компанию «СтройсоюзСВ» признали банкротом, а ее бенефициара, бизнесмена Максима Корнеева, отправили в СИЗО. Его обвиняют в хищении 45 млн рублей на контракте о строительстве новой сцены МДТ. По мнению следствия, он с соучастниками «похитил и присвоил» деньги, выделенные из федерального бюджета на выполнение работ по проектированию новой сцены театра. По факту хищения следователи УФСБ возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Новую сцену МДТ на Звенигородской планируют открыть для посетителей к концу 2019 года.

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