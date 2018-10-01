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Коммунальщики Москвы заявили о подаче тепла во все жилые дома

Общество

Мероприятия по подаче отопления в столице завершены к полудню 1 октября, сообщают в «МОЭК»

Коммунальщики Москвы заявили о подаче тепла во все жилые дома
Geoffrey Gallaway
Ближе к теплу

Москва, 1 октября 2018, 16:30 — REGNUM  Мероприятия по подаче отопления в жилые дома и другие объекты в Москве завершены в полном объёме. Об этом сообщает пресс-служба «МОЭК».

"ПАО «МОЭК» и его дочерняя компания «ТСК Мосэнерго» в полном объёме завершили все мероприятия по подаче тепла для жилых домов, объектов социальной сферы Москвы, а также на промышленные предприятия и в офисы, находящиеся в зоне их эксплуатационной ответственности», — говорится в сообщении.

Как уточняется, к полудню 1 октября теплом были обеспечены в общей сложности 33 345 жилых зданий, 8 006 социальных объектов и 29 345 прочих зданий.

Отмечается, что в соответствии с графиком в первую очередь теплом были обеспечены объекты социальной и жилищной сферы, а затем — офисные здания и промышленные предприятия.

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