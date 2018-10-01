В Калуге проходит акция «Дерево добра»

Калуга, , 16:21 — REGNUM Калужский филиал Почты России организовал акцию по благотворительной подписке «Дерево добра». Акция приурочена к празднованию Международного дня пожилых людей. Об этом 1 октября сообщила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора УФПС Калужской области Ольга Степаненко.

По её словам, сотрудники Почты России вместе с благотворителями дарят подписку на периодические печатные издания желающим пожилым людям на улицах Калуги. Также партнеры компании, чьи товары представлены в почтовых отделениях, подготовили в подарок к подписке продуктовые наборы.

Акция «Дерево добра» проводится с 2015 года. Каждый желающий может оформить подписку на периодические издания в адрес детских домов, школ-интернатов, а также домов престарелых и ветеранов.

«Традиционно калужский филиал Почты России организует социальные акции ко Дню пожилых людей. В этом году мы решили порадовать пенсионеров на улицах города приятными и неожиданными подарками. В любые времена добрые дела будут актуальны, а спонтанное проявление доброты — украшает день каждого из нас», — заявила Ольга Степаненко.

Напомним, Генеральная ассамблея ООН в резолюции от 14 декабря 1990 года провозгласила 1 октября Международным днем пожилых людей. В России день отмечается также 1 октября на основании постановления президиума Верховного cовета РФ от 1 июля 1992 года «О проблемах пожилых людей».