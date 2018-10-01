«Умер великий сын армянского народа Шарль Азнавур»

Париж, , 16:19 — REGNUM Сегодня в возрасте 94 лет скончался всемирно известный французский шансонье армянского происхождения Шарль Азнавур. В беседе с корреспондентом информационного агентства France-Presse эту печальную весть подтвердил пресс-секретарь шансонье. Азнавур скончался на своей вилле на юге Франции.

Как передает агентство, несколько дней назад Шарль Азнавур вернулся из гастрольного турне по Японии.

«На 95 году жизни скончался один из величайших сынов армянского народа Шарль Азнавур. Человек, который сотворил эпоху, сотворил историю, сотворил любовь, преданно служил собственным народам, потому что Азнавур говорил, что я на 100 процентов француз и на 100 процентов армянин», — об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в Facebook.

По его словам, день смерти Азнавура — это скорбный день для армянского народа, для Армении.

«Умер национальный герой Республики Армения Шарль Азнавур», — сказал Пашинян, выразив соболезнование всему армянскому народу.

Певец, композитор и актер Шарль Азнавур (настоящее имя — Шахнур Вахинак Азнавурян) родился в Париже в 1924 году в семье армянских эмигрантов. Впервые перед публикой он выступил в девять лет.

Альбомы Азнавура были проданы в 80 странах мира тиражом около 200 млн экземпляров. Он является соавтором более чем 1300 песен. Его иногда называли французским ответом Фрэнку Синатре из-за его меланхоличного стиля.

На счету Азнавура более 60 ролей. В 1998 году по итогам совместного опроса журнала Time и телеканала CNN он был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

С мая 2009 года Азнавур был назначен послом Армении в Швейцарии и постоянным представителем страны в женевской штаб-квартире ООН.