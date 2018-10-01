В Ярославской области стартовал отопительный сезон

Ярославль, , 16:13 — REGNUM Власти Ярославля и Рыбинска сообщают о темпах подключения к теплу жилого фонда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Вместе с главами территориальных администраций районов обсудили плановую подачу тепла в жилой фонд и учреждения социальной сферы. Всего в Ярославле к отоплению подключено 94 процента домов, в том числе в Дзержинском и Заволжском районах — 98 процентов, в Кировском районе — 84,8 процента, в Ленинском районе — 92,6 процента, в Красноперекопском районе — 92 процента, во Фрунзенском районе — 97 процентов. После запуска тепла в течение двух недель будут проводиться пуско-наладочные мероприятия, во время которых будет выполняться регулировка системы отопления по стоякам», — поясняет заместитель мэра Ярославля Михаил Кузнецов.

Он уточнил, что полностью подключены к отоплению учреждения сферы образования.

С 1 октября началась подача тепла в многоквартирные дома в Рыбинске. Теплоноситель поступит во все 1487 многоэтажек города, более 700 из них уже подключены. На 90% подключены к теплу объекты социальной сферы, в первую очередь — детские сады и школы.

Бригады, выполняющие запуск системы, переведены на 12-часовой режим работы. Продолжается подключение тепла на объектах социальной сферы.

«Согласно постановлению администрации на объекты социальной сферы теплоноситель начали подавать с 26 сентября. Бригада специалистов МУП «Теплоэнерго» поочередно запускала систему отопления в каждом детском саду и школе. На сегодня тепло подается во все образовательные учреждения города, идет наполнение внутренних систем и прогрев помещений», — рассказали в департаменте образования.

На пуско-наладочные работы в начале отопительного сезона коммунальным службам дается две недели. Этот срок актуален и для соцсферы, и для жилого фонда.