ОНФ нашел массу нарушений при капремонте жилья в Выборге

Выборг, Ленинградская область, , 16:29 — REGNUM Жители Выборга пожаловались активистам Общероссийского народного фронта в Ленинградской области на безобразное качество ремонта многоквартирных домов в центре города. При выездной проверке эти факты подтвердились. Как заявляют в ОНФ, некоторые «отремонтированные» дома не переживут без последствий даже ближайшей зимы.

Жители Выборга рассказали, что вместо настоящего капремонта подрядчики всего лишь подновили фасады, после чего исчезли и на связь не выходят. Найти их не помогли обращения к властям и в прокуратуру. Тогда горожане обратились в ОНФ. Активисты отправились в Выборг вместе с представителями регионального фонда капремонта и экспертами-реставраторами.

«Увы, подтвердились самые худшие опасения. Работы по нескольким адресам выполнены настолько некачественно, что даже «новые» фасады с трудом переживут надвигающуюся зиму. Первые осенние дожди уже привели к заливу квартир верхних этажей», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ленинградской области Александр Кузьмин.

В ходе работы общественных активистов и специалистов были составлены акты проверки, в которые внесены все обнаруженные недостатки. До конца октября будет выбран новый подрядчик и восстановлены кровли домов. От фонда капремонта потребовали компенсировать ущерб гражданам от действий нерадивых ремонтников: с ними руководство фонда будет разбираться в суде.

«Бесконечное изумление вызывает равнодушие чиновников Выборга и городской прокуратуры. Ведь граждане неоднократно привлекали их внимание к проблеме, но никаких адекватных разъяснений не получили. В настоящее время ситуация доведена до сведения губернатора и находится на личном контроле главы региона. Надеемся, это поможет урегулировать проблему в кратчайшие сроки», — отметил Александр Кузьмин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве культуры России в 2017 году сформировали рабочую группу по сохранению объектов культурного наследия исторической части Выборга. Ей предстоит координировать выполнение целого ряда проектов, направленных на восстановление, реставрацию, приспособление для современного использования десятков исторических зданий города.

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Архитектурное наследие Выборга крайне разнообразно: от средневековых построек XIII века до зданий эпохи модернизма первой половины ХХ века. Всего в настоящее время на территории Выборга расположено 350 объектов культурного наследия.

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Были начаты работы по обновлению фасадов и капитальному ремонту 13 многоквартирных домов — объектов культурного наследия, обновлению архитектурных памятников, замене дорожного покрытия и приведению в порядок прилегающих к проезжей части территорий.

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