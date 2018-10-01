В Литве продолжает стремительно сокращаться численность населения

Вильнюс, , 16:11 — REGNUM В Литве проживает уже менее 2,8 млн жителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 1 октября. По данным департамента статистики Литвы, к 1 сентября 2018 года в Литве проживало 2 млн 799 тыс. жителей.

К 1 января 2018 года население Литвы составляло 2 млн 808 тыс. жителей, а если сравнивать с сентябрём 2017 года, то население Литвы сократилось на почти 20 тыс. человек. В статистике учитывается не только смертность и рождаемость, но и эмиграция с иммиграцией. Эмиграция из Литвы по-прежнему имеет чрезвычайно высокие темпы, но в 2018 году её несколько смягчил наплыв гастарбайтеров с Украины.

Напомним также, что Литва находится на последнем месте среди всех стран Евросоюза по продолжительности жизни: у мужчин в Литве она составляет 70 лет, у женщин — 80 лет соответственно.

Читайте ранее в этом сюжете: Средняя продолжительность жизни в ЕС: Прибалтика в аутсайдерах