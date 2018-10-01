На форуме в Оренбурге призвали не допускать фальсификации истории

Оренбург, , 16:08 — REGNUM Не допускать фальсификации исторических данных призвали участники Всероссийского историко-образовательного форума «Парад эпох», который прошел в Оренбургском государственном университете (ОГУ) в минувшую субботу, сообщает 1 октября пресс-служба вуза.

Мероприятие организовано при поддержке областного отделения Российского союза молодежи (РСМ). В нем приняли участие представители общероссийских общественных организаций, руководители клубов исторической реконструкции, а также студенты и преподаватели вузов Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Тульской, Челябинской областей и Башкирии.

«Очень важно понимать, что исторические ценности, которые останутся для будущих поколений, зависят только от вас. Важно не допускать фальсификации исторических данных, именно поэтому на базе РСМ реализуется ряд программ по патриотическому воспитанию», — обратился к участникам конференции председатель Оренбургской областной общественной организации РСМ Илья Поляков.

«Будьте историками, а не чтецами желтой прессы, смотрите глубже и точнее, проверяйте сведения о фактах и приходите к истине», — пожелал всем присутствующим директор Оренбургского народного музея защитников Отечества имени генерала М.Г. Черняева Андрей Приказчиков.

Отмечается, что программа форума включала пленарное заседание, где участники представили и обсудили доклады о важнейших событиях российской истории.

Торжественное закрытие форума «Парад эпох» прошло 30 сентября после экскурсии его участников в Оренбургский народный музей защитников Отечества имени генерала М.Г. Черняева и возложения цветов в выставочном комплексе «Салют, Победа!».

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