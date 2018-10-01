В Крыму начали работу две новые ТЭС

Симферополь, , 15:59 — REGNUM В Крыму запустили первые блоки новых электростанции — Таврической под Симферополем и Балаклавской в Севастополе. Об этом 1 октября на совещании в Севастополе сообщил замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

«Сегодня в ночь была запущена станция Таврическая, её первый блок работает в сеть на полную мощность. В 8 утра был завершён пуск блока на Балаклавской ТЭС», — отметил чиновник.

По его словам, Крым уже получил дополнительные 500 МВт к той мощности, которая уже передаётся полуострову по энергомосту.

«В ближайшее время предстоит серьёзная работа по окончательному вводу в эксплуатацию новых электростанций. Думаю, в течение месяца эти вопросы с Ростехнадзором и собственниками решим», — добавил Чемезов.

Как сообщало ИА REGNUM, две новых ТЭС в Симферополе и Севастополе мощностью по 470 МВт каждая строятся в рамках федеральной целевой программы развития Крыма. Изначально, ввод в эксплуатацию первых блоков тепловых электростанций был запланирован на сентябрь 2017 года, вторых — в 2018 году. Однако из-за задержки с поставкой турбин сроки запуска были перенесены на 2018 год.

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