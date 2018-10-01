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Элладская православная церковь: Константинополь устраивает раскол

Общество

Автокефалия для украинских раскольников провоцирует конфликт с русской православной церковью

Элладская православная церковь: Константинополь устраивает раскол
Иван Шилов © ИА REGNUM
Церковь. Украина

Афины , 1 октября 2018, 16:04 — REGNUM  Константинопольский патриарх Варфоломей провоцирует раскол в православии, заявил представитель Элладской православной церкви, митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий, сообщило 1 октября информационное агентство Romfea.

Священник считает ошибкой предоставление Константинопольским патриархатом автокефалии украинским раскольничьим организациям.

По его мнению, глава Константинопольского патриархата Варфоломей должен стремиться к единству православия, а не создавать новые конфликты:

«Нам мало стольких проблем, так наш патриарх еще и находится на грани церковного столкновения Вселенского патриархата с великой Русской церковью! У наших дверей стоит новый церковный раскол!», — отметил Амвросий.

Напомним, из-за ожидаемой легализации раскольников, на Украине активизировались неонацистские банды, враждебные Украинской православной церкви. Их представители публично озвучивают планы по захвату крупнейших православных святынь, из-за чего, к примеру, наместник Почаевской лавры обратился к верующим с просьбой защитить храм от посягательств бандитов.

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Автокефалия Украинской православной церкви
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