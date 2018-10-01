В Казахстане за взятку арестовали начальника следственного изолятора

Астана, , 16:05 — REGNUM В Алма-Ате по подозрению в получении взятки задержан начальник следственного изолятора, сообщает 1 октября издание Informburo со ссылкой на официального представителя МВД республики Алмаса Садубаева.

Начальник СИЗО подозревается в получении взятки за организацию незаконных свиданий и создании благоприятных условий следственно-арестованному лицу. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 366 части 2 УК РК.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября оштрафован и отстранен от государственной службы бывший руководитель центральной военно-врачебной комиссии МВД Казахстана.

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