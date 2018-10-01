Студенты России и Германии сравнили системы высшего образования двух стран

Екатеринбург, , 15:48 — REGNUM Студенты Уральского федерального университета (УрФУ), обучающиеся на кафедре иностранных языков и перевода Уральского гуманитарного института, совместно со студентами института педагогики Технического университета Мюнхена (Германия) приняли участие в первой учебной программе совместного проекта двух вузов. В течение недели они сравнивали высшее и профессиональное образование России и Германии, сообщает 1 октября пресс-служба российского вуза.

«Участники программы отметили, что в процессе работы им удалось сблизиться, лучше понять друг друга и убедиться в том, что общего между немецкой и русской культурами существенно больше, чем принято считать» , — сообщила завкафедрой иностранных языков и перевода УГИ УрФУ Лариса Корнеева .

Отмечается, что студенты защитили ряд проектов по таким темам, как «Правила поведения в России и Германии», «Профессиональное образование в России и Германии: сравнительный анализ».

Корнеева отметила, что работы получились интересными и глубокими, но главное — они доказали эффективность подхода, который был положен в основу проекта. Организаторы убеждены, что благодаря реализации таких межкультурных проектов молодые люди развенчивают стереотипы в отношении изучаемой и собственной культуры, преодолевают психологические и языковые барьеры в общении.

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