На юго-востоке Москвы появится крытый колхозный рынок

Москва, , 16:11 — REGNUM В Москве появится новый крытый колхозный рынок. Об этом заявил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Москомархитектуры первого октября. Объект будет находиться на юго-востоке Москвы в районе Выхино-Жулебино по адресу улица Авиаконструктора Миля, вл.5/1.

«Как ранее отмечал мэр Сергей Собянин, рыночная торговля в Москве приобретает цивилизованный вид. Вместо уличных палаток появится комфортное помещение с различными сервисами — здесь можно не только купить свежие продукты, но и пообедать с семьей. Такой формат успешно функционирует уже несколько лет, есть примеры Даниловского, Усачёвского рынков», — отметил Сергей Кузнецов.

Первый и второй этажи займут торговые ряды, рестораны и магазины, а на минус первом этаже расположится парковка на 199 машино-мест. Фасады выполнят из сэндвич-панелей, стилизованных под натуральное дерево цвета «тёмный орех». Планируется, что здание будет хорош освещаться за счёт прозрачной кровли и панорамного остекления. Территорию вокруг комплекса благоустроят, там появится газон, тротуары для пешеходов и будут оборудованы подъездные пути.

«Без сомнений, площадка в Выхино-Жулебино также станет точкой притяжения для жителей района», — подчеркнул главный архитектор Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам аукционов, в Москве за право торговли в 114 уличных НТО году боролись 689 участников с начала 2018 года. Самая высокая конкуренция наблюдалась не в центральном районе, а на юге столицы. Так, на киоски в Северном Орехово-Борисово и в районе Царицыно по улице Кантемировская претендовали по 14 участников.

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