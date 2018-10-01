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В Брянске растет очередь в детские сады

Общество

Прокуратура начала проверку

В Брянске растет очередь в детские сады
Анри Жоффруа. Детский сад (фрагмент)

Брянск, 1 октября 2018, 15:38 — REGNUM  Прокуратура Брянской области начала проверку соблюдения законодательства о дошкольном образовании. Как сообщила 1 октября пресс-служба прокуратуры региона, она связана с жалобами родителей, чьи дети не могут получить места в детских садах. В очередях находятся дети, которым еще не исполнилось трёх лет. Причем их число не уменьшается, а только растет.

«Основаниями для проведения проверки явились анализ обращений граждан, поступивших в прокуратуру области в связи с получением детьми дошкольного образования, рост числа несовершеннолетних в возрасте до 3 лет, не обеспеченных местами в дошкольных организациях», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в 2018 году должны быть достроены два новых детских сада — на территории старого аэропорта и в микрорайоне Флотский. Оба детских сада будут рассчитаны на 270 воспитанников. Между тем о ликвидации очереди в детские сады для детей от трех до семи лет городские и региональные власти заявили еще в 2015 году. Тогда сообщалось, что проблема с местами в яслях все еще сохраняется.

Читайте ранее в этом сюжете: Брянский горсовет: в городе исчезла очередь в детские сады

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