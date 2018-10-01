С 2025 года в России планируют изменить систему расчёта пенсий

Москва, , 15:35 — REGNUM Уже с 2025 года в России может начать действовать новая система расчёта пенсий граждан. При этом отмены «пенсионных баллов» не произойдёт. Об этом заявила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

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«У нас нет баллов, у нас есть коэффициент, который теперь жестко устанавливается в законе, его стоимость на предстоящие шесть лет», — уточнила Голикова.

С 1 января 2019 года, как пояснила вице-премьер, стоимость пенсионного коэффициента чётко фиксируется и на ближайшие шесть лет и можно пересчитать свою пенсию, в каком объеме она будет повышаться.

«Начиная с 2025 года система должна быть модернизирована, потому что предлагается иной порядок установления размеров, чем тот, что действовал сейчас», — сказала Голикова.

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Как сообщало ИА REGNUM, закон о повышении в России пенсионного возраста был принят депутатами Госдумы РФ в третьем, окончательном чтении 27 сентября. Все члены «Единой России» поддержали законопроект, кроме депутата Натальи Поклонской. Кроме того, проголосовали против реформы оппозиционные парламентские фракции КПРФ и ЛДПР.

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