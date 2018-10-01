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В Мангистауской области Казахстана неисправно 50% санитарного транспорта

Общество

В области требуется 108 единиц санитарного автотранспорта

Актау, Казахстан, 1 октября 2018, 15:36 — REGNUM  В Мангистауской области Казахстана в рабочем состоянии находится 42 машины санитарного автотранспорта из 85 автомобилей, сообщает 1 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя регионального управления здравоохранения Талгатбека Бапиева.

По его словам, в настоящее время области требуется 108 единиц санитарного автотранспорта. Глава регионального управления здравоохранения добавил, что область также нуждается в ремонте инфекционной больницы стоимостью 153 млн тенге ($420,6 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в сёла Западно-Казахстанской области отправились работать 100 молодых врачей. В республике наблюдается дефицит работников здравоохранения в сельской местности.

Читайте ранее в этом сюжете: В села Западно-Казахстанской области приедут работать 100 молодых врачей

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