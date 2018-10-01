Ученые России выяснили, что их немецкие коллеги меньше привязаны к вузам

Тюмень, , 15:23 — REGNUM Историки Тюменского и Томского госуниверситетов провели более 20 глубинных интервью у своих коллег в четырех университетах — Кельна, Бремена, Эрлангена-Нюрнберга и Пассау — и выяснили, что они меньше привязаны к университету, в котором работают, чем ученые в России, сообщает 1 октября пресс-служба тюменского вуза.

«Из отличительных черт германской высшей школы следует отметить высокую профессиональную и низкую организационную идентичность университетских преподавателей», — прокомментировал полученные результаты заведующий кафедрой отечественной истории ТюмГУ Александр Сорокин.

По его словам, немецкие профессора-юристы скорее чувствуют сопричастность юридическому профессиональному сообществу, а не университету. Зачастую респонденты отмечали, что они в меньшей степени знают и находятся в коммуникации с коллегами внутри университета, нежели с исследователями в своей отрасли права вне вуза.

В свою очередь, доцент факультета исторических и политических наук ТГУ Михаил Грибовский пояснил, что к числу особенных черт профессиональной идентичности немецкой профессуры следует отнести значимость нематериальных факторов мотивации и удовлетворение от труда.

«Крупные научные проекты не предполагают значительного увеличения заработной платы, поэтому мотивацией профессоров служит возможность решения масштабных и сложных исследовательских задач, включенность в международные коллаборации и расширение академической мобильности», — сказал исследователь.

Отмечается, что среди респондентов были и выходцы из России. Они отметили относительную быструю адаптацию и интеграцию в немецкое академическое сообщество, но при этом отсутствие сопричастности с немецкой культурой на уровне быта, языка и прочего.

Поездка ученых состоялась благодаря победе в конкурсе фонда Менделеева. Она позволила продолжить исследование профессиональной идентичности преподавателей разных стран.