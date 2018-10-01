В Кургане сорван срок благоустройства территорий

Курган, , 15:14 — REGNUM В Кургане к 1 октября должны были завершить работы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», на который выделены большие средства из федерального бюджета. Однако ремонт на трех объектах еще не закончен, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Зауралья.

В 2018 году в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории города Кургана на 2018 — 2022 годы» планировалось благоустроить 25 дворов и девять общественных территорий. В результате в установленный срок не уложились с ремонтом одного из дворов, а также работами в сквере барона Розена и на мемориале воинам, погибшим в локальных конфликтах.

Как пояснил руководитель администрации Кургана Андрей Потапов, объекты сдадут к концу текущей недели. Опоздание с ремонтом двора он объяснил тем, что он попал в программу из-за экономии средств и торги были проведены позднее остальных.

Напомним, что в 2018 году объем средств, выделенных на реализацию программы, составил более 98 млн рублей. Из них 84,2 млн рублей — поступления из федерального бюджета, 9,4 млн рублей из областного и 7,3 — из городского бюджета. Общий объем бюджетных ассигнований на 2018 — 2022 годы запланирован в сумме 490 млн рублей.