«Русский = фашистский» — Ницой объяснила школьникам запрет русского языка

Киев, , 16:14 — REGNUM Украинская детская писательница Лариса Ницой рассказала, как она объясняет школьникам необходимость запрета русского языка. Об этом она написала 1 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Таким способом писательница-русофоб поддержала решение Львовского облсовета о запрете «русскоязычного культурного продукта».

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«Наши солдаты четыре года воюют с фашистами на войне. Раненные или демобилизованные, или на побывку приезжают наши воины домой, в тыл. И что ж они там видят? В кинотеатре идут фашистские фильмы. В киосках, вместо отечественных, продаются фашистские газеты и журналы. В кафе и ресторанах играют фашистские марши, официанты обслуживают на фашистском языке, на полках магазинов лежат фашистские книги… Дорогие украинцы, каждый день нам навязывают этот сюрреализм и говорят, что это норма нашей жизни. Пропаганда этой «нормы» идёт бешеными темпами. Не поддавайтесь», — заявила Лариса Ницой.

Она также обратилась к местным советам с призывом поддержать инициативу Львовского облсовета о запрете русского языка.

«На время войны — запрет. После войны — увидим», — подытожила писательница-русофоб.

Отметим, что во время Великой Отечественной войны в СССР повсеместно изучался немецкий язык, свободно продавались книги Гёте, Шиллера и других классиков немецкой культуры. Известна фраза руководителя советского государства Иосифа Сталина:

«Гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ остаётся».

Напомним, ранее Лариса Ницой призвала студентов из деревень украинизировать города, в которых живут «фашистскоязычные» сограждане.

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