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Впервые за год: в Омской области рождаемость превысила смертность

Общество

В августе 2018 года в регионе зарегистрирован естественный прирост населения

Омск, 1 октября 2018, 15:01 — REGNUM  В Омской области в августе, впервые в 2018 году, зарегистрирован естественный прирост населения. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 1 октября, в Омскстате, число родившихся в отчётном месяце превысило число умерших на 46 человек.

В целом за восемь месяцев текущего года органы ЗАГС Омской области зарегистрировали 14 389 родившихся и 16 956 умерших. Зарегистрирована естественная убыль населения: число умерших превысило число родившихся на 2567 человек. Общий коэффициент смертности соответствовал 13,0 промилле, общий коэффициент рождаемости — 11,0 промилле.

По данным статистиков, с января по август в регионе зарегистрировано 9014 браков и 5751 развод. То есть в расчёте на 1 тысячу жителей Омской области приходилось в среднем семь браков и четыре развода.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в январе — июле 2017 года в Омской области, по данным статистиков, фиксировалась естественная убыль населения: число умерших превышало число родившихся на 2037 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области зафиксирована естественная убыль населения

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Демографическая статистика
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