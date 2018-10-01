В Оренбуржье прошел траурный митинг по жертвам обрушения школы

Оренбург, , 15:10 — REGNUM В Беляевском районе Оренбургской области почтили память погибших старшеклассниц. Со дня трагедии миновало 10 лет. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора и правительства региона, на траурном митинге присутствовали губернатор, члены областного правительства, глава Беляевского района, депутаты.

Губернатор выразил соболезнования и подчеркнул, что в Оренбуржье сделано все, чтобы никогда не было трагедий подобных той, что случилась в Беляевке.

Тем временем, депутат Заксобрания Оренбургской области Владимир Фролов («Справедливая Россия») считает, что опасность, подобная беляевской, до сих пор существует в сельских школах, построенных 50−60 лет назад. В частности, по словам парламентария, здание Желтинской средней общеобразовательной школы в Саракташском районе находилось в аварийном состоянии.

«Летом начался ремонт крыши здания, которая протекала по всей площади. Залиты были классы до первого этажа, даже кабинет директора школы. Однако, восстановлена только одна стена, которая имела разрушения кладки», — отметил Владимир Фролов и подчеркнул, что школа нуждается в капитальном ремонте.

Напомним, 1 октября 2008 года произошло обрушение межэтажного перекрытия между вторым и третьим этажами здания Беляевской школы. В результате происшествия погибли пять учениц 11-го класса. Трех учениц извлекли из-под завалов и отправили в больницу Оренбурга. Девочек удалось спасти.

По факту обрушения возбудили уголовное дело «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшие по неосторожности смерть двух и более человек». Осуждена была директор школы. Ее приговорили к двум годам колонии-поселения. Несмотря на то, что 1 октября 2018 года ее неоднократно предупреждали об аварийной ситуации и необходимости эвакуации детей, директор не не отреагировала на эти требования.

Кроме того, суд вынес наказание и заместителю начальника отдела образования Беляевского района. Следствие посчитало, что чиновница самоустранилась от контроля за действиями руководства школы 1 октября 2008 года.

Не смогла вынести тяжесть сложившейся ситуации завуч и классный руководитель погибших учениц. Женщина свела счеты с жизнью.

После трагедии министр образования Оренбургской области Александр Ковалев подал в отставку, которую губернатор Алексей Чернышев принял. Оренбуржцы считают, что заявление об увольнении было не добровольным, а принудительным.

Причиной обрушения в школе назвали дефекты несущих конструкций здания постройки 1964 года, а также низкое качество строительных материалов.

После обрушения старое здание школы снесли, а на его месте за год построили новую школу, рассчитанную на 625 человек.