Пятилетие «Пояса и пути» обсудили на российско-китайском симпозиуме

Пекин, , 14:49 — REGNUM В Пекине прошел международный симпозиум, организованный совместным Центром исследования России Народного университета Китая (НУК) и Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), посвященный пятой годовщине выдвижения лидером КНР Си Цзиньпином инициативы «Пояса и пути», сообщает 30 сентября Синьхуа.

В форуме приняли участие ученые и эксперты из государственных учреждений и НИИ КНР, представители посольства России в Китае; проблемы «Пояса и пути» обсуждались в комплексе с развития двустороннего российско-китайского и китайско-белорусского сотрудничества, а также многостороннего взаимодействия в формате ШОС.

Отмечалось, что за пять лет реализации «Пояса и пути» товарооборот КНР с другими участниками инициативы превысил 5 трлн долларов; страна стала крупнейшим торговым партнером для 25 таких стран.

Открывая мероприятие, директор Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии при академии общественных наук Китая Сунь Чжуанчжи отметил важность «Пояса и пути» как программы совместного развития ее участников. Он отметил вклад его страны в теоретико-концептуальное обоснование инициативы, а также ее практическое содержание и ряд других аспектов, связанных со строительством маршрута.

Сунь Чжуанчжи считает, что инициатива «Пояса и пути» подтверждает основные принципы китайской внешней политики — неприсоединение, равноправие, взаимовыгодное партнерство, уважение различий в политике, культуре, других сферах и т.д.

Об историческом значении ШОС и ее перспективах в XXI веке говорил генеральный секретарь исследовательского центра Организации Дэн Хао, отметивший продвижение в ее рамках новых концепций безопасности, сотрудничества, цивилизаций, которые выходят за рамки привычных конфронтационных подходов.

Бывший посол КНР в Москве Ли Фэнлинь сосредоточился на незаменимости российского участия в строительстве «Пояса и пути», которое сыграло важную роль в формирование нынешних, лучших за всю историю, двусторонних отношений.

В выступлении первого секретаря посольства России в КНР Игоря Позднякова приведена статистика гуманитарных и образовательных обменов между нашими странами. В настоящее время в китайских вузах обучаются 18 тысяч студентов из России, а в российских — 30 тысяч китайских студентов.