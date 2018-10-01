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В Якутии бастуют пожарные

Общество

Ранее данные руководством ведомства обещания не выполняются

Кангалассы, Якутия, 1 октября 2018, 14:38 — REGNUM  Микрорайон Кангалассы я Якутии остался без пожарных. Спасатели повторно объявили голодовку, передаёт ОТР 1 октября.

Сотрудники подразделения ГОБУ «Противопожарная служба Якутии» в Кангалассах в очередной раз выступили против низких зарплат и нехватки спецодежды. Еще в апреле руководство пообещало сотрудникам пойти навстречу — был подписан соответствующий протокол. Но требования пожарных так и не были выполнены.

Сейчас, по данным профсоюза, бастуют 14 человек.

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