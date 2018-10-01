Оргкомитет утвердил план празднования 1100-летия крещения Алании

Владикавказ, , 14:36 — REGNUM В Северной Осетии состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 1100-летия крещения Алании. На нем был утвержден план мероприятий по подготовке к празднику, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РСО-Алании.

Совещание провела заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец. Его участниками стали полномочный представитель президента РФ в СКФО Александр Матовников, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова, художественный руководитель Государственного академического Мариинского театра Валерий Гергиев, руководитель Федерального Агентства по туризму Олег Сафонов и другие члены оргкомитета.

Проект плана основных мероприятий представил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров. Он отметил, что они делятся на две категории: реализация культурно-массовых мероприятий, куд включены просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей, и реставрация объектов культурного наследия.

Так, в первую часть плана были включены международный конкурс изобразительного искусства «Алания — образы прошлого» и научная конференция, театрализованный фестиваль исторических реконструкций «Крещение Алании» и фотовыставка «Святыни Алании». Планируется также создание документального фильма и издание книжной серии «Аланская библиотека».

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Во вторую часть плана вошла реставрация исторических памятников — храмов аланского времени и особо значимых религиозно-культурных объектов XVIII — XX вв. Как отметили участники оргкомитета, праздник не должен носить сугубо внутрицерковный характер. 1100-летие крещения Алании — это событие значимое для ряда субъектов РФ и православного сообщества России в целом. Празднование его на государственном уровне должно придать импульс развитию целых отраслей экономики региона, а также повысить его привлекательность для туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин подписал 14 октября 2017 года указ о праздновании на государственном уровне в 2022 году 1100-летия крещения Алании. Оргкомитет по подготовке к юбилею возглавила заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец.

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