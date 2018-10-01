В Астане открылись «Центры помощи молодежи»

Астана, , 14:37 — REGNUM Коммунальное государственное учреждение «Астана Жастыры» организовало в городе работу «Центров помощи молодежи», сообщает 1 октября агентство «Казинформ».

Проект реализуется в рамках дорожной карты по обеспечению занятости и социализации молодежи. Молодые люди могут обратиться к представителям органов власти, юристам и психологам по любому проблемному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября правительство Казахстана утвердило дорожную карту по обеспечению занятости и социализации молодежи NEET в возрасте от 18 до 29 лет.

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