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Крымская морская «Комета» ушла в отпуск до весны

Общество

Сообщение между Севастополем и Ялтой на судне с подводными крыльями остановлено

Ялта, Крым, 1 октября 2018, 14:35 — REGNUM  Работа высокоскоростного морского судна на подводных крыльях «Комета» между Севастополем и Ялтой прекращена до весны 2019 года. Об этом 1 октября на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор Крымских морских портов Алексей Волков.

«Комета» вчера сделала последний рейс в этом сезоне. Перевезено на крыльях 22 тыс. 200 пассажиров за период с 1 августа до 1 октября. С сегодняшнего дня скоростные перевозки приостановлены до навигации 2019 года», — отметил специалист, выразив надежду, что число маршрутов, по которым курсирует судно, увеличится, так как будет собрано ещё два аналогичных судна.

Как сообщало ИА REGNUM, курсировавшее между черноморскими портами два раза в сутки скоростное пассажирское судно «Комета 120М» вмещает 120 пассажиров: в основной салон — 95 человек, в салон повышенной комфортности — 25 человек. Билеты на судно стоят от 500 до 900 рублей. Средняя загрузка рейсов составила 99%.

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