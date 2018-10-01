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Жителей Калининграда просят помочь в борьбе с «рекламным спамом»

Общество

За год в областном центре демонтировано почти две тысячи незаконных рекламных щитов и конструкций

Калининград, 1 октября 2018, 14:35 — REGNUM  

Администрация Калининграда сегодня, 1 октября, отчиталась о результатах борьбы с нелегальной рекламой в городе — только за неделю демонтировано свыше 180 незаконных щитов, конструкций и объявлений наружной рекламы, а за год общее число ликвидированных щитов достигает уже 1934 единиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным пресс-службы мэрии, незаконные щиты предприниматели устанавливают на опорах контактных сетей, деревьях, самодельных щитах на тротуарах и проезжей части, зданиях и так далее. Жителей города призвали помочь в «борьбе с рекламным спамом» — фотографировать самодельные рекламные щиты и присылать их сотрудникам мэрии.

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