Жителей Калининграда просят помочь в борьбе с «рекламным спамом»

Калининград, , 14:35 — REGNUM

Администрация Калининграда сегодня, 1 октября, отчиталась о результатах борьбы с нелегальной рекламой в городе — только за неделю демонтировано свыше 180 незаконных щитов, конструкций и объявлений наружной рекламы, а за год общее число ликвидированных щитов достигает уже 1934 единиц, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По данным пресс-службы мэрии, незаконные щиты предприниматели устанавливают на опорах контактных сетей, деревьях, самодельных щитах на тротуарах и проезжей части, зданиях и так далее. Жителей города призвали помочь в «борьбе с рекламным спамом» — фотографировать самодельные рекламные щиты и присылать их сотрудникам мэрии.