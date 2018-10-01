В трёх школах Тюменской области татарский язык стал обязательным

Тобольск, Тюменская область, , 14:19 — REGNUM В трёх школах тюменского Тобольска в 2018 году татарский язык стал обязательным предметом. Нововведение появилось благодаря федеральному закону о родном языке, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в августе 2018 года. Согласно документу, родители школьников могут выбирать конкретный язык в качестве родного. Они пишут заявления, и его изучение становится обязательным в школах, включается в образовательную программу.

Изучение татарского языка два часа в неделю включено в программы с первого по 11 классы в школах № 12, 15 и 17 города Тобольска. Как отмечают педагоги, в культурной столице Тюменской области 12% татарских и смешанных семей. И дети охотно изучают язык предков — сибирских татар.

В новом учебном году татарский язык и литературу изучают в 49-ти школах Тюменской области. В регионе, по сведениям Конгресса татар Тюменской области, 70 татарских сёл и деревень.

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