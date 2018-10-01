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Экс-лидера ярославского «Яблока» судят за мошенничество

Общество

Процесс начался

Экс-лидера ярославского «Яблока» судят за мошенничество
Владимир Зубков

Ярославль, 1 октября 2018, 14:06 — REGNUM  1 октября в Дзержинском суде Ярославля начался судебный процесс над бывшим руководителем регионального отделения партии «Яблоко», экс-депутатом муниципалитета Владимиром Зубковым. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Бывший депутат — известный в Ярославле адвокат, подозревается в покушении на мошенничество. По версии следствия, Зубков решил взыскать с бывшего подзащитного 2 миллиона 500 тысяч рублей и обратился в суд, где представил в обоснование исковых требований несколько подложных документов, выполненных путем монтажа. Данные документы суд не принял в качестве доказательств, что явилось основанием для отказа в удовлетворении исковых требований.

Владимира Зубкова обвиняют сразу по трем статья уголовного кодекса — статья 30 ч.3 — покушение на совершение преступления, ст.159 ч.4 — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение и статья 303 ч.1 — фальсификация доказательств по гражданскому, административному делу лицом, участвующим в деле, или его представителем.

По самой тяжелой статье Владимир Зубков может получить наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или лишения свободы на срок до 6 лет.

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