Туры к Деду Морозу в Великий Устюг сохранят прошлогодние цены

Москва, , 14:05 — REGNUM Туроператоры начали продажу туров в Великий Устюг к Деду Морозу. В 2018 году цена тура по сравнению с 2017 годом не изменилась, а у некоторых туроператоров стала даже ниже прошлогодних цен. Туры к Деду Морозу продаются очень активно на фоне скачка курса валют. По мнению турагенств, выгоднее поехать в Великий Устюг в ноябре. Цены на тур начинаются от 10 тыс. 470 рублей на человека при размещении двух родителей и одного ребенка. В декабре стоимость тура вырастет до 11 тыс. 100 рублей на человека, сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, тур в Великий Устюг остается одним из самых популярных туристических направлений. Вместе с пакетными турами, в стоимость которых входит дорога, некоторые туроператоры предлагают и облегченные и удешевленные варианты туров без проезда по железной дороге. Есть и более упрощенный вариант: однодневная программа без проживания в гостинице для самостоятельных туристов.

Стоит отметить, что в 2018 году в гости к Деду Морозу можно попасть не только в декабре и январе, но и в ноябре, на день рождения зимнего волшебника — 18 ноября, а также в марте — на Масленицу. В среднем трехдневное путешествие в Великий Устюг в дни новогодних праздников из Москвы в плацкартном вагоне обойдется взрослому в 15 тыс. 500 рублей. Цена на детский билет варьируется от 7 тыс. 900 до 11 тыс. 900 рублей. На новогодние каникулы тур стоит от 13 тыс. 600 рублей на человека на три дня, на новогоднюю ночь — от 23 тыс. 050 рублей на четыре дня (без дороги)

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Как сообщало ИА REGNUM, глава Великоустюгского района обратился к губернатору Вологодской области Олегу Кувшинникову и полпреду президента России в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову с просьбой включить в федеральную программу проект строительства нового Дома Деда Мороза.

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