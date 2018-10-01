В Казахстане объяснили причину введения платы за посещение мавзолеев

Астана, , 14:04 — REGNUM В Казахстане ввели платный вход в мавзолеи Ходжи Ахмеда Яссави и Арыстан-баба из-за наплыва верующих, что по факту превратило музеи в мечети, заявил министр культуры и спорта республики Арыстанбек Мухамедиулы. Об этом 1 октября сообщает издание BNews.

По его словам, прежде чем вводить платный вход мавзолеи и музеи были переведены в статус казённых предприятий, что позволяет им самостоятельно зарабатывать и распоряжаться деньгами.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября Арыстанбек Мухамедиулы представил Мажилис парламенту Казахстана новый законопроект «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия».

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