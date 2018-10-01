В села Западно-Казахстанской области приедут работать 100 молодых врачей

Астана, , 13:36 — REGNUM До ноября 2018 года в населенные пункты Западно-Казахстанской области прибудут работать 100 молодых врачей, заявила заместитель руководителя управления здравоохранения области Гульнара Абдрахманова, передает 1 октября телеканал «Хабар 24».

Абдрахманова отметила, что в настоящее время на местах устроились 54 специалиста. Остальные должны прибыть в течение октября. Тем не менее в регионе нахватает 207 квалифицированных специалистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Казахстана отмечают стремление выпускников медицинских вузов работать в городе. Молодые специалисты не хотят уезжать в села, где стоит острый кадровый дефицит. Для решения этой проблемы в республике планируется внедрить распределение с последующей обязательной отработкой.

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