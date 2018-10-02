В ОБСЕ тему насилия и неравенства забалтывают. Под руководством США?

Вера Родионова, , 16:14 — REGNUM

Очередное Совещание по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения ОБСЕ, прошедшее 19 сентября в Варшаве, было посвящено «терпимости и недискриминации, в том числе обеспечению равных возможностей для мужчин и женщин во всех сферах жизни, включая реализацию Плана действий ОБСЕ по поддержке гендерного равенства, предупреждению насилия в отношении женщин». Я представляла агентство ИА REGNUM.

С самого начала заседания стало понятно, что откровенного разговора о том, как решать проблемы насилия и неравенства не будет, а вновь мы услышим повторение уже известных клише и забалтывание темы. Будет также политическое и идеологическое давление на страны, не подписавшие Стамбульскую конвенцию, — то есть на страны, которые не исполняют ее методички.

Как известно, США, а в частности Демократическая партия во главе с Хиллари Клинтон, взяли на себя роль морального лидера по вопросам гендерного равенства в мире, а, следовательно, могут предписывать, советовать и финансировать глубокие изменения, проводимые во всем мире в сфере семьи и безопасности. Причем роль такого лидера США, видимо, получили после официального признания их победителем в холодной войне.

И действительно, правительства многих стран практически беспрекословно признают это лидерство и выполняют все предписания, сколь бы горькими и разрушительными для их стран они бы ни были. Но Россия и некоторые другие страны бывшего СССР еще претендуют на некое остаточное «первородство» и связанное с ним моральное право действовать по собственному усмотрению в решении проблемы неравенства и насилия, руководствоваться собственными критериями, не признавая свою второстепенность и полную подчиненность в данном вопросе.

Заседание традиционно началось с выступления специального посла США по глобальным женским вопросам Мелани Вервир. Посол Вервир с 2009 года работала с госсекретарем США Хиллари Клинтон, она координировала вопросы внешней политики и деятельность, связанную с политическим, экономическим и социальным продвижением женщин. В этом качестве она работала над мобилизацией поддержки расширения политических и экономических прав женщин посредством партнерских связей между государственным и частным секторами, а также путем обеспечения полной интеграции участия и прав женщин во внешнюю политику США.

Президент США Барак Обама в 2009 году также назначил Вервир на должность представителя США в Комиссии ООН по положению женщин. Посол Вервир является директором Института женщин, мира и безопасности Джорджтаунского университета. В этом университете в Институте женщин, мира и безопасности и был разработан глобальный индекс по женщинам, миру и безопасности.

В этом индексе делается акцент на трех основных измерениях: инклюзивность, справедливость и безопасность. Также госпожа Вервир является членом Совета по международным отношениям, Трехсторонней комиссии и Консультативного совета Всемирного банка по гендерным вопросам и развитию.

А роль ее заключается в оказании поддержки государствам-участникам в осуществлении их уже взятых на себя обязательств ОБСЕ и принятии конкретных мер по дальнейшему гендерному равенству и правам женщин. Сама она, как это уже стало традиционным, на заседании ОБСЕ не присутствовала, но с экранов извинилась за выступление в записи.

Её десятиминутная речь сводилась к тому, чтобы объяснять некоторым особо непонятливым, почему насилие над женщинами и девочками и неравенство — это плохо, как будто бы действительно сегодня кто-то считает, что это хорошо и кто-то поддерживает насилие.

«Это нравственный императив, также императив и стратегический. Это принципиально важный аспект для осуществления эффективного управления и для того, чтобы положить конец конфликтам и выстроить устойчивый мир… Мы убеждены, что состояние и условия жизни женщин и девочек, включая их свободу от насилия и жестокости, имеет неотъемлемое значение и является частью мира и безопасности», — сказала Вервир.

Понятно, почему она это говорит, но непонятно, почему все остальные должны этому верить, видя результаты внешней политики хотя бы той же Клинтон, активно защищающей права женщин и в то же время поддерживающей исламистских боевиков ради свержения светского правительства в Сирии. Клинтон считает, что США следует разработать полномасштабную стратегию по борьбе с исламистским экстремизмом по типу той, что была у США в отношении коммунистической идеологии СССР, не стесняясь в выборе средств достижения цели и самим решительно свергая светские режимы для замены их неэкстремистскими исламистскими режимами, чтобы вакуум власти не был занят антиамериканским исламистским экстремизмом. Что мы и наблюдаем сегодня в Сирии.

Можно, конечно, вспомнить еще одну соратницу Клинтон и Вервир, Полу Добрянски (кстати, также окончившую Джорджтаунский университет, где экономику преподавал её отец, ярый украинский националист и автор «Декларации порабощенных народов» Лев Добрянски), активно поддерживающую и развивающую как феминизм, так и украинский национализм, закончившийся в 2014 году военным переворотом и приходом к власти правительства Порошенко. Ничего себе, «конец конфликтов и устойчивый мир»…

Но, несмотря на все это, невыполнение некоторыми странами именно ими предписанных инструкций по привнесению гармонии и равенства на планете или неподписание Стамбульской конвенции вызывает у них «озабоченность»:

"Мы видели, что развитие в Центральной и Восточной Европе происходило таким образом, что это нас беспокоит. Конвенция необходима для того, чтобы защитить жертв домашнего насилия и жестокости по отношению к женщинам и девочкам. И для того, чтобы обязательно подвергнуть преследованию и предотвращать такого рода преступления. И действительно, само название конвенции «Конвенция по предотвращению жестокости против женщин и домашнего насилия и борьбе с ними» говорит само за себя. Государства обязаны обращать большое количество внимания на борьбу с этой проблемой», — говорит Вервир.

Далее от нее последовал еще один пинок по защитникам семьи и традиционных ценностей, упрекая их в полном непонимании, о чем тут вообще идет речь: «Слово «гендерное» появляется в конвенции, и мы знаем, что сегодня растет масштаб сопротивления слову «гендерное». Слово «гендерное» интерпретируется как оправдание для гей-браков и как разрушение семейных и традиционных ценностей.

Это достаточно безосновательно, принимая во внимание то, что однополые браки в конвенции даже не упоминаются. Оппоненты намеренно искажают ситуацию, когда представляют тему гендерного равенства. Даже доводя до такой степени, что речь как будто бы идет о создании некоего третьего пола. В данном случае принципиально важно более обширное понимание гендерного равенства как равенство женщин и мужчин в правах и возможностях».

Но сейчас уже прекрасно понятно, что значит слово «гендер» и чем оно отличается от слова «пол». Гендер, по их же определению, является лишь социальным конструктом и никак не соотносится с биологическими данностями человека. Все социальные роли являются гендерными социальными стереотипами, которые и призваны разрушать гендерная идеология и гендерная политика. Основное место, где эти стереотипы воспроизводятся и передаются через поколения, это семья. Она и стала главным врагом сторонников гендерной теории.

Далее Вервир призвала «не забывать о том, что домашнее насилие не является делом частным. Это и не культурная программа. Это не есть явление традиционное. Это не частная проблема частной семьи. Это не то, на что можно закрывать глаза или что можно оправдывать. Домашнее насилие — это уголовное преступление. Корни этого преступления лежат в представлении о неравном положении женщин и нарушают права человека».

Тут мне невольно вспомнился старый советский фильм «Член правительства», поставленный на киностудии «Ленфильм» еще в 1939 году режиссерами Александром Зархи и Иосифом Хейфицем. Он имел огромный воспитательный эффект и значительно повлиял на результат борьбы женщин за свои права во многих других странах мира. Так что припозднились что-то наши «партнеры» лет эдак на 80!

Все это уже совсем не ново, и в ХХ веке многое в деле равенства мужчин и женщин было достигнуто благодаря СССР, а сейчас, наоборот, активно разрушается. И совершенно непонятно, почему «партнеры» считают, что смогут искоренить гендерное насилие, никак не устранив пропаганду насилия в целом, например, через тот же Голливуд, действующую на весь мир и на Россию в том числе?

Так как совершенно ясно, что данная констатация своей озабоченности была направлена именно в сторону РФ в связи с принятием ФЗ № 323 о декриминализации побоев, а в частности отмены поправки к статье 116 УК РФ об уголовном наказании «близких лиц», прозванном в народе «законом о шлепках», после активного протеста против него родительских организаций, защищающих семью.

«Какие семейные ценности должен исповедовать муж, если он жестоко и насильственно обращается со своей женой? О каких семейных ценностях мы говорим, если дети должны являться свидетелями такой жестокости, такого насилия, если у них возникает после этого травма и они растут с мыслью о том, что жестокость и насилие лишь естественно? Это преступление, которое распространяется впоследствии на всю семью. Также это и огромная экономическая нагрузка на общество и правительство, это миллиарды долларов в расходах в медицинском секторе и экономические с точки зрения продуктивности и эффективности», — продолжает Вервир.

Такой подсчет убытков на серьезнейшей теме насилия сначала вызывает оторопь. Но затем становится понятно, что это имеет большой эффект убедительности для либерально настроенных правительств и НКО по всему миру, тем более что оправдывает огромные субсидии, выделяемые им для «превентивных целей» в случаях гендерного насилия.

«Те, кто более либерально мыслят, отходят сегодня от стереотипа о том, что когда мужчина избивает жену — это нормально и приемлемо. Нет, ненормально и неприемлемо. Никоим образом мы не должны позволить сбить себя с пути к достижению нашей цели, а именно обеспечить гендерное равенство, потому что слишком много стоит на кону. Женщины, даже когда они меньшинство в парламентах, ведут за собой прогресс, который необходим по таким вопросам, как прекращение насилия и жестокости против женщин. Очень часто это то, что на политической арене нас разделяет», — считает посол США.

Странная постановка вопроса, так как я вообще еще не слышала, чтобы кто-то выступал за избиение жен или за розги для детей. Хотя, постойте… вполне себе либеральная женщина Маргарет Тэтчер, кажется, вносила такую инициативу в парламент Великобритании в 60-х годах. В 1961 году она отказалась поддержать официальную позицию Консервативной партии, проголосовав за восстановление наказания в виде сечения розгами.

Вся эта риторика на деле никак не соотносится с реальностью и не может иметь продолжительного эффекта без соответствующих финансовых и других рычагов. Это всего лишь идеология, призванная смягчить и облегчить внедрение в очень разные общества по всему миру совсем других целей, связанных с глобальным управлением.

Это некий «троянский конь», который лишь открывает двери совсем другим, куда более опасным и реальным угрозам, которые напрямую в лоб никак бы не прошли. И поэтому столь важно, чтобы борьба за гендерное равенство велась именно по инструкциям и методикам. О том, как и кем она выполняется в разных странах — членах ОБСЕ, мы обязательно еще поговорим.