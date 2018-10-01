Секс-скандал в Нобелевском комитете: Жан-Клод Арно приговорен к двум годам

Стокгольм, , 13:17 — REGNUM Глава Стокгольмского культурного центра Жан-Клод Арно, который стал центром сексуального скандала в Нобелевском комитете из-за обвинений его в изнасиловании, был приговорен 1 октября шведским судом к двум годам заключения, сообщает французский телеканал France 24.

Истец, чья личность не разглашается, обвинила Арно в том, что тот принудил ее к развратным действиям в октябре 2011 года в одной из квартир в Стокгольме, а также изнасиловал ее, пока она спала, в декабре того же года. В суде подчеркнули, что, помимо тюремного заключения, Арно также должен выплатить пострадавшей денежную компенсацию.

Напомним, разгоревшийся вокруг Арно скандал привел к тому, что в 2018 году Нобелевская премия мира не объявлялась. Это было связано с тем, что в ходе расследования выяснилось, что возглавляемый Арно литературный клуб получал финансирование от Нобелевского фонда — через его супругу Катарину Фростенсон, которая также является совладелицей этого учреждения.