Французские католики призывают к расследованию случаев педофилии

Париж, , 13:12 — REGNUM Несколько французских католиков призвали к созданию парламентской комиссии по расследованию, чтобы пролить свет на преступления во французской церкви. Как сообщает France 24, архиепископ Парижа поддержал эту инициативу.

«Сегодня, в нашей стране, католическая церковь повторяет слова папы без серьезной инициативы по расследованию преступлений», — говорится в сообщении католиков.

Архиепископ Парижа, митрополит Мишель Опети, поддержал создание парламентской комиссии по расследованию, чтобы пролить свет на сексуальные преступления против несовершеннолетних.

«Почему бы и нет! Национальная комиссия независимых экспертов была создана Конференцией епископов Франции в 2016 году. Но если этого недостаточно, мы должны сделать что-то еще», — отметил Мишель Опети.

При этом, епископ отвергает идею о том, что случаи педофилии в Католической Церкви связаны с безбрачием священников.

Напомним, комиссия против педофилии папы римскогоФранцискапредупредила, что борьба с жестоким обращением с детьми должна стать «приоритетом» католической церкви.