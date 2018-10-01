Путин приветствовал участников форума «серебряных» добровольцев

Москва, , 12:57 — REGNUM Сегодня, 1 октября, президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам III Всероссийского форума «серебряных» добровольцев, отметив, что форум проводится в Год добровольца в России, сообщается на сайте Кремля.

В приветственной телеграмме отмечается, что волонтёры старшего поколения самоотверженно трудятся в самых разных сферах. Они поддерживают тех, кто нуждается в помощи. Подвижничество, бескорыстная помощь — это благородное дело всегда объединяло чутких к чужой беде людей — вне зависимости от возраста и профессии.

Глава государстве выразил уверенность, что Всероссийский форум «серебряных» добровольцев станет важным событием в сфере развития волонтёрства среди граждан старшего возраста. «Форум даст рекомендации по решению важных задач, стоящих перед волонтёрским движением в России», — подчеркнул Путин и пожелал участникам успехов во всех начинаниях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 6 декабря декабря президент России Владимир Путин принял участие в церемонии вручения ежегодной премии победителям всероссийского конкурса «Доброволец России», где объявил, что 2018 год станет Годом Годом добровольца и волонтёра.

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