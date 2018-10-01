Скотч для непослушных детей: в Прикамье уволена «злая няня»

Березники, Пермский край, , 14:22 — REGNUM В детском саду Березников Пермского края произошёл скандальный случай. Няня заклеила скотчем рот ребенку, чьё поведение пришлось женщине не по нраву — мальчик слишком громко разговаривал. Информация разлетелась по соцсетям и СМИ и бурно обсуждается.

По словам матери, после того, как ее сын пережил момент наказания с заклеивания рта скотчем, он стал бояться ходить в дошкольное образовательное учреждение.

Инцидент произошел 28 сентября, а сегодня, 1 октября, информресурсы сообщили, что «злая няня» уволена. Мать пострадавшего мальчика заявила, что не намерена обращаться в суд. Ее устраивает исход с увольнением такого работникам, поскольку таким няням не место в детском саду, хотя женщина принесла свои извинения и призналась, что была не права.

Заведующая детского сада отметила, что женщина, устраиваясь на работу няней, произвела благоприятное впечатление. Руководство посчитало, что многодетная мать справится с обязанностями.

Тем временем в соцсетях развернулась активная дискуссия по поводу случая в детском саду. Один пользователь сообщила, что ее ребенка во время тихого часа няня ударила по голове, но факт мать так и не донесла до заведующей — за няню вступились родители, которые убедили мать пострадавшего ребенка не жаловаться, потому что группа рискует вообще остаться без помощника воспитателя.

Другие пользователи отметили, что причиной такого поведения является низкооплачиваемый труд нянь в детских садах. Из-за этого дефицит кадров и непрофессиональные работники. Некоторые пользователи указали на то, что сейчас много неадекватных детей, на что получили ответ — непослушных детей можно поставить в угол, посадить на стул, но не заклеивать рот скотчем. Комментаторы признали, что с детьми нелегко справляться и для работы в детском саду необходимо призвание.